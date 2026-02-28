نتائج مثيرة.. الحاسوب العملاق يتوقع نتائج دور الـ16 والفائز بدوري أبطال أوروبا

تنبأ الحاسوب العملاق “BettingLounge” بنتائج جميع مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بعد إجراء قرعة مباريات دور الـ16 للبطولة، وكشف أيضا عن توقعاته لنتائج بقية المباريات.

وأسفرت القرعة التي جرت الجمعة، عن مواجهات مثيرة ستقام في شهر مارس المقبل، وأبرزها: ريال مدريد (إسبانيا) ضد مانشستر سيتي (إنجلترا)، بودو / غليمت (النرويج) ضد سبورتنغ لشبونة (البرتغال)، باريس سان جيرمان (فرنسا) ضد تشيلسي (إنجلترا)، نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) ضد برشلونة (إسبانيا)، غلطة سراي (تركيا) ضد ليفربول (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا) ضد توتنهام (إنجلترا)، أتالانتا (إيطاليا) ضد بايرن ميونخ (ألمانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا) ضد أرسنال (إنجلترا).

توقعات مثيرة للحاسوب العملاق:

حلل حاسوب BettingLounge العملاق البيانات، وأجرى محاكاة لمرحلة خروج المغلوب 10.000 مرة، وتوصل إلى نتيجة بشأن الفريق الذي سيرفع كأس أوروبا بملعب بوشكاش أرينا في بودابست يوم 30 مايو.

دور الـ16 (جميع النتائج بمجموع المباراتين)

وفقا لحسابات الحاسوب العملاق، سينجح مانشستر سيتي في إقصاء ريال مدريد من بطولة أوروبا للأندية في دور الـ16.

وفي مباريات أخرى، سيفوز تشلسي على باريس سان جيرمان بنتيجة (4-3) في مجموع المباراتين.

بينما سيفوز فريق برشلونة على نيوكاسل يونايتد.

ويعاني توتنهام حاليا في قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسينتهي مشواره في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-3) في مجموع المباراتين.

كما توقع الحاسوب أن يسحق بايرن ميونخ وأرسنال كلا من أتالانتا وباير ليفركوزن على التوالي بنتيجة (5-1) في مجموع المباراتين.

وفيما يلي نتائج دور الـ16 كاملة، وفق توقعات الحاسوب العملاق:

ريال مدريد – مانشستر سيتي (2-3)

بودو / غليمت – سبورتيغ لشبونة (2-2) ومن ثم (فوز سبورتيغ لشبونة بركلات الترجيح)

باريس سان جيرمان – تشيلسي (3-4)

نيوكاسل – برشلونة (2-4)

غلطة سراي – ليفربول (1-4)

أتلتيكو مدريد – توتنهام هوتسبير (3-2)

أتالانتا – بايرن ميونخ (1-5)

باير ليفركوزن – آرسنال (1-5).

ربع النهائي (جميع النتائج

بمجموع المباراتين):

في مباريات ربع النهائي، توقع الحاسوب مواجهة مثيرة بين ليفربول وتشيلسي، وستحسم المباراة بركلات الترجيح لصالح “الريدز”.

وسيتلقى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني غوارديولا هزيمة أمام فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-3) في مجموع المباراتين.

في حين سيفوز فريق برشلونة على نادي أتلتيكو مدريد في مباراة مثيرة بنتيجة (5-3).

وتوقع الحاسوب فوز أرسنال على سبورتنغ لشبونة (6-2) في مجموع المباراتين.

الدور نصف النهائي (جميع النتائج بمجموع المباراتين):

توقع الحاسوب فشل فريق ليفربول بطل أوروبا 6 مرات، في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، كونه سيخسر أمام بايرن ميونخ (2-4) في مجموع المباراتين.

في المقابل، سيحقق فريق أرسنال فوزا ساحقا على فريق برشلونة بنتيجة (4-1).

النهائي:

قال الحاسوب العملاق في توقعه للنهائي: “معذرة يا جماهير أرسنال، المزيد من خيبات الأمل في انتظاركم”، إذ من المتوقع أن يخسر “الغانرز” بركلات الترجيح أمام بايرن ميونخ بقيادة هاري كين في نهاية شهر مايو.

بايرن ميونخ – أرسنال (1-1) وسيحسم اللقب لصالح بايرن ميونخ بركلات الترجيح.

بطل دوري أبطال أوروبا 2025-2026: بايرن ميونخ.

روسيا اليوم