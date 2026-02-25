تفاصيل خيالية في عقد ميسي مع إنتر ميامي

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل فلكية في العقد الذي يربط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنادي إنتر ميامي الأمريكي مع امتداد ارتباطه مع الفريق حتى عام 2028.

وذكرت مصادر أن حزمة المزايا التي يحصل عليها ميسي تشمل عدة بنود مالية وتسويقية ضخمة، من بينها: راتب سنوي ثابت قدره حوالي 20.4 مليون دولار كلاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وحصة في أسهم النادي تصل إلى 35% وتقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في قدراته ليس فقط كلاعب بل كشريك مستقبلي في النادي.

وراتب سنوي إجمالي يتجاوز 60 مليون دولار عند احتساب المكافآت والإيرادات الأخرى.

ودخل ثابت يقدر بنحو 150 مليون دولار خلال عامين ونصف العام من الآن.

ودخول إضافية تصل إلى 70 مليون دولار من صفقات الرعاية العالمية.

إضافة إلى حماية شخصية كاملة على مدار الساعة، وعمولات من اشتراكات الموسم في الدوري الأمريكي، وحصة من مبيعات منتجات شركة “أديداس” المرتبطة بصورة اللاعب.

فرصة أن يصبح شريكا في ملكية النادي بعد الاعتزال، مما يمنحه دورا طويل الأمد في إنتر ميامي.

وتعد هذه البنود جزءا من استراتيجية أوسع لبناء علاقة طويلة الأمد بين ميسي والنادي، تتجاوز دوره كلاعب فقط، وتضعه في موقع محوري في مشروع تطوير كرة القدم في الولايات المتحدة، خاصة مع استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لكأس العالم 2026.

روسيا اليوم