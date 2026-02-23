تدخل حاسم من سواريز يمنع ميسي من ارتكاب المحظور!

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، وهو يكبح جماح غضبه بمساعدة زميله لويس سواريز عقب الخسارة القاسية التي مني بها فريقه أمام لوس أنجلوس.

وأقيمت فجر الأحد مباراة افتتاحية للموسم الجديد في الدوري الأمريكي جمعت بين إنتر ميامي ومضيفه لوس أنجلوس، لكنها تحولت إلى أمسية صعبة للغاية لميسي وزملائه، حيث انتهت بهزيمتهم بنتيجة ثقيلة 0-3.

وبعد صافرة النهاية، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر ميسي وهو يغادر الملعب باتجاه غرف تبديل الملابس في حالة من الإحباط الواضح.

وحسبما أفاد به جيوفاني غيريرو، مقدم برنامج “STV Deportes”، فإن ميسي كان غاضبا بشدة من أداء طاقم التحكيم خلال المباراة.

وظهر ميسي في الفيديو وهو يتبع أعضاء طاقم التحكيم، قبل أن يمسك به زميله لويس سواريز ويحاول تهدئته لمنع تصعيد الموقف.

وفي النهاية، عاد ميسي وخرج مما بدا أنه غرفة خاصة بالحكام، متجها نحو غرفة تبديل ملابس فريقه.

وكشفت تقارير إعلامية أن تدخل لويس سواريز في اللحظة الحاسمة أنقذ ميسي من عواقب وخيمة، حيث كان الأرجنتيني على وشك اقتحام غرفة الحكام للاشتباك معهم، ولو حدث ذلك لربما تعرض لعقوبة قاسية قد تصل إلى الإيقاف لفترات طويلة، مما يؤثر سلبا على مسيرة إنتر ميامي في الموسم الجديد.

After Inter Miami's 3-0 loss in the MLS season opener, the cameras caught Lionel Messi 🇦🇷 chasing the referee in intense anger, while his teammate Luis Suárez tried to stop him from entering the referees' room 🤯 🤬pic.twitter.com/OBjhrTwPG1 — KinG £ (@xKGx__) February 22, 2026

روسيا اليوم