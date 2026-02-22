بعد 14 عاما من الزواج.. تسريبات تثير الجدل حول علاقة ميسي وأنتونيلا

تداولت وسائل إعلام أرجنتينية خلال الساعات الماضية تقارير تتحدث عن توتر محتمل في العلاقة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي وزوجته أنتونيلا روكوزو.

قناة A24 نقلت عن المنجمة المكسيكية موني فيدنتي ادعاءات تفيد بوجود توتر في العلاقة، مشيرة إلى أن “الحب انتهى” بحسب ما قيل إنه تسريب من شخص مقرب من أنتونيلا.

وتطرقت المزاعم كذلك إلى أحاديث غير مؤكدة عن علاقات عاطفية جديدة للطرفين، وهي معلومات لا تستند إلى أي بيان رسمي أو دليل موثق حتى الآن.

في المقابل، لم يصدر عن ميسي أو زوجته أي تعليق بشأن ما تم تداوله. بل إن آخر ظهور علني لافت بينهما كان في 14 فبراير، بمناسبة عيد الحب، حيث نشرت أنتونيلا صورة لهدية قدمها لها ميسي.

ويعد الثنائي من أبرز قصص الحب في عالم كرة القدم، إذ بدأت علاقتهما منذ الطفولة في مدينة روزاريو، وتوجت بالزواج عام 2017، ولهما ثلاثة أبناء.

على الصعيد الرياضي، يستعد ميسي لخوض منافسات الدوري الأمريكي لموسم 2026، بعد أن قاد إنتر ميامي للتتويج بلقب الموسم الماضي لأول مرة في تاريخ النادي.

