السعودية.. محترفة برازيلية من نادي النصر تعلن إسلامها (فيديو)

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم الثلاثاء أن لاعبة الفريق البرازيلية كاثلين سوزا أشهرت إسلامها في خطوة لاقت تفاعلا واسعا داخل أروقة النادي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطع فيديو لكاثلين سوزا وعلق عليه قائلا:”نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها سائلين الله لها الثبات وأن يملأ قلبها طمأنينة وسلاما”.

وخلال الفيديو عبرت اللاعبة عن مشاعرها قائلة:”كنت أحاول فقط البحث عن الطريق الصحيح وأن أصبح النسخة الأفضل من نفسي، هذا هو الأمر فقط”.

وانضمت اللاعبة البرازيلية إلى صفوف نادي النصر في العام 2024 وتنشط في خط الدفاع وهي لاعبة برازيلية تبلغ من العمر 29 عاما.

وبدأت كاثلين مشوارها في كرة القدم أثناء طفولتها في البرازيل خلال تجربة قصيرة في الفرق السنية بنادي سانتوس قبل أن تنتقل للمعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث درست في جامعة لويفيل وأيضا جامعة سنترال فلوريدا.

ولعبت النجمة البرازيلية على المستوى الاحترافي بعد أن قررت الرحيل إلى أوروبا عقب تلقيها عرض من نادي بوردو الفرنسي إثر متابعتها في مباريات فريقها بالجامعة في الولايات المتحدة.

وقدمت كاثلين مستويات طيبة مع منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم للسيدات عام 2019 لترحل إلى إنتر ميلان الإيطالي حيث لعبت في صفوف النيراتزوري في الفترة بين 2020 إلى 2022 وخاضت 11 مباراة.

وفيي صيف 2022 انتقلت اللاعبة البرازيلية إلى ريال مدريد الإسباني بعد إعجاب مسؤولي الميرينغي بأدائها مع إنتر ميلان.

وخاضت كاثلين 44 مباراة بقميص ريال مدريد وتألقت بشكل لافت قبل الرحيل إلى النصر السعودي في صيف 2024.

