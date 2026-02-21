الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يقر بالذنب في وفاة الرياضي الإماراتي عبد الله حيايي

اعترف الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يوم الجمعة، بالذنب في تهمة القتل غير العمد للرياضي البارالمبي الإماراتي عبد الله حيايي الذي توفي أثناء التدريب في لندن عام 2017.

وتوفي حيايي متأثرا بجراحه إثر اصطدام عمود معدني برأسه في مركز نيوهام الترفيهي شرق العاصمة البريطانية لندن في 11 يوليو عام 2017.

وأقر اتحاد القوى البريطاني، الهيئة الوطنية المنظمة للعبة، بالذنب أثناء جلسة استماع أمام محكمة أولد بيلي، بعد أن كان قد أنكر التهمة سابقا.

وكان حيايي، الذي كان يبلغ من العمر 36 عاما، يستعد لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في منافسات رمي القرص والرمح والجلة ضمن فئة “إف 34” في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بلندن، عندما سقط عليه جزء من قفص الرمي.

وكان كيث ديفيز (78 عاما)، الذي شغل منصب رئيس قسم الرياضة ببطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية عام 2017، قد أنكر تهمة القتل غير العمد نتيجة الإهمال الجسيم، لكنه اعترف اليوم الجمعة بالذنب في تهمة تتعلق بالصحة والسلامة، وقدم الإقرار الجديد أمام القاضي مارك لوكرافت.

وطلبت المدعية العامة كارين روبنسون من المحكمة تحديد جلسة للنطق بالحكم لمدة يومين في أوائل يونيو المقبل، وأكدت أن النيابة لن تطلب محاكمة، مشيرة إلى أن التهم المتبقية سيتم البت فيها بعد النطق بالحكم.

وتقرر إطلاق سراح ديفيز بكفالة بشرط أن يتواصل مع دائرة المراقبة لإعداد تقرير ما قبل النطق بالحكم.

يشار إلى أن حيايي شارك في دورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، وحل سادسا في منافسات رمي الرمح وسابعا في رمي الجلة.

