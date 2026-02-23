اتحاد عطبرة يستضيف كورس الرخصة “D ” للمدربين

تتواصل فعاليات كورس دبلومة الرخصة “D” لمدربي كرة القدم والذي تستضيفه مدينة عطبرة في الفترة من 21-26 فبراير الحالي.

وكان الكورس قد انطلق يوم السبت باستضافة من الاتحاد المحلي بمدينة عطبرة وتحت اشراف الاتحاد السوداني لكرة القدم، وبمشاركة دارسين من مدن عطبرة، الدامر وبربر. ويقوم بتقديم المحاضرات الخبيران الكابتن محمد عبدالله مازدا رئيس لجنة التدريب والمحاضر بالاتحاد السوداني والكابتن محمد الفاتح حجازي،

ويشتمل الكورس على محاضرات نظرية تقام بقاعة جرش بجامعة وادي النيل واخرى عملية تجرى على ملعب استاد عطبرة في الفترة المسائية.

وتقدم رئيس الاتحاد المحلي بمدينة عطبرة المهندس ابو القاسم العوض بالشكر للاتحاد السوداني لكرة القدم بمنح فرصة اقامة كورس دبلومة الرخصة D ليسهم بذلك في تأهيل عدد مقدر من المدربين وهو الامر الذي يصب في مصلحة كرة القدم بولاية نهر النيل والسودان بصورة اشمل.

وخص النائب الاول لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور أسامة عطا المنان بالشكر والذي وصل الى مدينة عطبرة للوقوف على سير الكورس، وكذلك عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المدربين بالاتحاد السوداني لكرة القدم كابتن محمد عبدالله مازدا على اقامة الكورس.

ورحب الخبير بدوي عوض، رئيس لجنة التدريب بالإتحاد المحلي عطبرة بالمشاركين في الكورس، وقال ان التاهيل المدربين ونيلهم الرخصة D سوف يعمل على تطوير البنية التحتية بالمنطقة داعياً الدارسين الى الاستفادة من الدراسة.

