وفاة مفاجئة للاعب (25 عاما) خلال مباراة بكرة القدم

أعلنت الرابطة السنغالية لكرة القدم وفاة، يوسو ضيوف، لاعب فريق سالوم عقب مباراته امام نادي أميتية إف سي (0-0) على أرضية ملعب مانيانغ سوماري في تييس، ضمن الجولة 16 للدوري المحلي.

وحسب بيان للرابطة السنغالية لكرة القدم، فإن يوسو ضيوف، اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، شارك في اللقاء بديلا في الدقيقة 72.

وأضاف بيان الرابطة السنغالية، أن اللاعب وبعد صافرة النهاية، تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، ليتم الإعلان لاحقا عن وفاته.

كما أكدت الرابطة أن اللاعب لم يكن في حالة صيام وقت وقوع الحادثة، وتقدمت بتعازيها الخالصة لعائلة اللاعب، وكل أعضاء فريق سالوم.

روسيا اليوم