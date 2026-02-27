ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي وباريس يلاقي تشيلسي

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت /الجمعة/ في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم /يويفا/ بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية بين نخبة من أندية القارة، في مرحلة يتوقع أن تشهد صراعا تكتيكيا وبدنيا مفتوحا على كل الاحتمالات.

وأوقعت القرعة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي “حامل اللقب”، في مواجهة مرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي، في اختبار مبكر لطموحات الفريقين القارية، بينما يلتقي ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي برصيد 15 لقبا، مع مانشستر سيتي الإنجليزي في قمة ثقيلة ضمن أبرز مواجهات هذا الدور.

كما أسفرت القرعة عن لقاءات قوية أخرى، إذ يلتقي أتلانتا الإيطالي مع بايرن ميونخ الألماني، فيما يواجه باير ليفركوزن مواطنه الإنجليزي أرسنال.

ويصطدم جلطة سراي التركي مع ليفربول، بينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع توتنهام هوتسبير في مواجهة تحمل طابعا تكتيكيا خاصا، ويواجه ونيوكاسل يونايتد برشلونة، فيما يلعب بودو/غليمت أمام سبورتينغ لشبونة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب يومي 10 و11 مارس، على أن تلعب مواجهات الإياب يومي 17 و18 من الشهر ذاته، في سباق محتدم لحجز بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأبرز على مستوى الأندية في أوروبا.

الشرق القطرية