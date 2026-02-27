أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد شراء نادي ألميريا

علق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم على استحواذه على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني.

وأعلن نادي ألميريا في بيان رسمي، الخميس، أن رونالدو استثمر أمواله ضمن تحالف ملاك النادي بقيادة مجموعة SMC بعد أن اشترى 25% من أسهم النادي من خلال شركته CR7 SPORTS INVESTMENT.

وانضم كريستيانو رونالدو بحسب البيان الرسمي، إلى تحالف ملاك النادي الذي يرأسه رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي عبر مجموعته الاستثمارية SMC.

وقال رونالدو في البيان المنشور عبر حساب نادي ألميريا بمنصة “X”: “لطالما كانت طموحاتي المساهمة في عالم كرة القدم خارج أرض الملعب أيضًا”.

وأضاف: “نادي ألميريا يمتلك قاعدة قوية وإمكانات واضحة للنمو”.

وتابع: “أتطلع للعمل مع الإدارة لدعم المرحلة المقبلة من تطور نادي ألميريا”.

وينشط نادي ألميريا في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن راسينغ المتصدر.

وكان رونالدو قد لعب في الدوري الإسباني بقميص ريال مدريد لمدة 9 أعوام قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2009.

المصدر: @U_D_Almeria