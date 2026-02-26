رسميا.. الاتحاد المغربي يحسم الجدل حول مستقبل المدرب وليد الركراكي

وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حدا للشائعات المتداولة بشأن مستقبل المدرب وليد الركراكي بعدما أصدرت بيانا رسميا نفت فيه انفصاله عن منتخب “أسود الأطلس”.

وأكدت الجامعة في بلاغ مقتضب أن الأخبار المتداولة حول رحيل الركراكي “لا أساس لها من الصحة”، مشددة على استمراره في مهامه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وجاء البيان ردا على موجة تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب نهاية مشوار الركراكي مع المنتخب، بل وذهبت إلى حد القول إنه أبلغ بعض المقربين بعدم رغبته في قيادة المنتخب خلال نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما أثيرت تكهنات عقب خسارة لقب كأس أمم إفريقيا 2025، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للمدرب، رغم الإنجاز التاريخي الذي حققه بقيادة المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

في خضم الجدل، تداولت تقارير أسماء مدربين محتملين لخلافته، من بينهم الإسباني تشافي هيرنانديز، غير أن مصادر مقربة أشارت إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي، مع تفضيله تأجيل حسم مستقبله إلى ما بعد المونديال المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المغربي مباراة ودية أمام منتخب الإكوادور يوم 27 مارس في مدريد، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

