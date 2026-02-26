“ديلي ميل”: أرشيف بأكمله حول “الكائنات الفضائية” اختفى في الولايات المتحدة!

أفادت مصادر إعلامية بأن أكبر أرشيف إنترنت للوثائق السرية المفرج عنها على موقع “Black Vault”، حول الأجسام الطائرة المجهولة تم مسحه أو “اختفى”، في الولايات المتحدة في 20 فبراير.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” إلى أن هذه الخطوة أتت في اليوم التالي لتوجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر جميع الوثائق المتعلقة بأشكال “الحياة خارج كوكب الأرض”.

ووفقا للتقارير، تم حذف أكثر من 3.8 مليون ملف من الخادم الرئيسي لموقع الأرشيف في 20 فبراير، وهي الملفات التي كان القائم على الموقع يجمعها وينشرها على مدى ما يقرب من 30 عاما.

وأشار القائم على الموقع إلى أنه غير متأكد تماما مما إذا كان ما حدث تخريبا متعمدا، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال أيضا.

وأضاف أنه تم أيضا تغيير صلاحيات الوصول إلى بعض الوثائق، مع خطط لاستعادة الأرشيف باستخدام النسخ الاحتياطية.

يذكر أنه في 19 فبراير، كان الرئيس الأمريكي قد أعلن عبر منصته للتواصل الاجتماعي أن الحكومة ستنشر وثائق عن الكائنات الفضائية والأجسام الطائرة المجهولة. وأشار إلى نيته تكليف وزير الدفاع الأمريكي، بالإضافة إلى جميع الوزارات والوكالات المعنية، ببدء عملية تحديد ونشر الوثائق الحكومية المتعلقة بالحياة الفضائية وخارج كوكب الأرض، والظواهر الشاذة غير المحددة، والأجسام الطائرة المجهولة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.

المصدر: “ديلي ميل”