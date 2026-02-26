مصرع عدد من المصريين واختفاء آخرين جراء غرق مركب في البحر

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجها إلى اليونان وعلى متنه مصريون.

وكان على متن المركب خمسون مهاجراً غير شرعي، من بينهم 21 مواطناً مصرياً، 18 منهم ما زالوا في عداد المفقودين، و3 لقوا حتفهم.

ووجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفارة المصرية في أثينا لتكثيف اتصالاتها مع كافة السلطات اليونانية المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، وجهود انتشال المفقودين، وكذلك سرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإعادة جثامين المتوفين إلى مصر.

وتواصل السفارة المصرية في أثينا استقبال أسر وأقارب المتوفين لترتيب وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن في أقرب فرصة ممكنة.

وتهيب وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مجدداً بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والابتعاد تماماً عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وتتقدم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم.

