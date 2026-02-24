مصر.. أحكام رادعة ضد مختطفي رجل أعمال قطري

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية اختطاف رجل أعمال قطري، حيث أصدرت المحكمة أحكاما رادعة بحق المختطفين.

وقضت المحكمة برئاسة القاضي سامي زين الدين بمعاقبة أفراد التشكيل العصابي المتورط في عملية الاختطاف، حيث حُكم على المتهم عماد علي حسن عبد الحميد، المعروف بـ”عماد العسال”، بالسجن لمدة 5 سنوات، وعلى كل من محمد مراد محمد أحمد، وأحمد علي إبراهيم علي، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.

وكانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد تحقيقات كشفت تفاصيل الجريمة، حيث تتبّع المختطفون المجني عليه من منطقة مصر الجديدة حتى كوبري أكتوبر بنزهة الزمالك، وطاردوه بعدة سيارات، وأجبروه على التوقف بالقوة، ثم اعتدوا عليه جسدياً في محاولة لخطفه، لولا تدخل الشرطة في اللحظات الحاسمة.

وتمكنت وزارة الداخلية من سرعة كشف غموض الحادث وضبط المتهمين، حيث اعترف المتهم الأول أمام النيابة بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن الأفعال تجاوزت الحدود القانونية وشكّلت جرائم جنائية تتمثل في محاولة الخطف والاعتداء بالضرب وإحداث إصابات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مثل هذه الأفعال تهدد أمن المجتمع وسلامة الأفراد، ولا يجوز اللجوء إليها تحت أي ذريعة، حتى لو كانت مرتبطة بنزاعات قضائية سابقة، مشددة على أهمية احترام إجراءات التنفيذ القضائي الرسمية.

وباشرت مؤسسة علاء عابد للمحاماة والتحكيم متابعة الدعوى منذ اللحظات الأولى، وحضور مراحل التحقيقات أمام النيابة العامة، وتابع فريق الدفاع برئاسة المستشار علاء عابد مجريات القضية حتى انتهاء جلسات المحاكمة بصدور هذا الحكم العادل في جلسة اليوم.

وأشادت مؤسسة علاء عابد للمحاماة والتحكيم بنزاهة القضاء المصري الشامخ، وسرعة استجابة الشرطة المصرية الباسلة في كشف غموض الحادث وضبط المتهمين.

المصدر: القاهرة 24