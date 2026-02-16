جديد واقعة بدلة الرقص في مصر.. أقوال الفتاة وإحالة المتهمين للجنايات

بعدما هزت واقعة اعتداء مهين تعرض له شاب بقرية “ميت عاصم”، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية شمال مصر، الشارع المصري، حيث تعرض شاب لاعتداء أجبره على خلع ملابسه وارتداء ملابس نسائية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 14 متهماً في القضية، بعد ضبط 5 آخرين.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتاة رحمة، التي أكدت أنها ذهبت مع الشاب إسلام بكامل إرادتها ولم يتم اختطافها.

من جانبها، قررت النيابة إرسال الشاب إلى مستشفى بنها العام لتحرير تقرير طبي يثبت إصاباته.

وأحالت المحكمة 6 متهمين بخطف الشاب إلى جلسة 22 فبراير (شباط) الجاري.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم خطف واحتجاز وهتك عرض وتنمر وتعدٍّ على الخصوصية. المتهمون هم: “محمود. م. ت. ا” (41 عاماً)، و”أحمد. م. ت. ا” (33 عاماً)، و”محمد. ا. ف. ا” (17 عاماً)، و”عبدالرحمن. ا. ف. ا” (21 عاماً)، و”رشا. م. ت” (42 عاماً)، و”جميلة. إ. ا. أ” (64 عاماً).

وأسندت النيابة للمتهمين استعراض القوة والتهديد واقتحام منزل المجني عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، ثم التجوال به في الشارع تحت التهديد.

كما خطفوه وحملوه إلى مسكنهم، وهتكوا عرضه بالقوة، واحتجزوه دون سند قانوني، واعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابات تطلبت علاجا تجاوز 20 يوماً.

واتهمتهم النيابة بالتنمر والسخرية من المجني عليه والنيل من سمعته، واقتحام منزله. كما اعتدوا على حياته الخاصة بتصويره في أوضاع مخلة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اتهمتهم النيابة بحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون ترخيص.

بداية الواقعة

وهز مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الشارع المصري وأثار غضباً عارماً، بعد ظهور مجموعة أشخاص أجبروا شاباً على ارتداء “بدلة رقص” والوقوف على كرسي أمام المارة، وإهانته في منطقة ميت عاصم بمدينة بنها.

وكشف الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، قيام مجموعة من الأشخاص بإجبار شاب على ارتداء بدلة رقص بعد استدراجه، والتنكيل به والطواف به عارياً في شوارع القرية، ثم اعتدى المتهمون على الشاب بالضرب المبرح وصوروه في مشهد مهين يهدف إلى إذلاله أمام أهالي بلدته.

وكشفت التحريات الأولية وشهود العيان أن الدافع وراء هذه الجريمة هو وجود علاقة عاطفية تربط الشاب بابنة أحد المعتدين. تقدم الشاب لخطبتها مراراً وقوبل طلبه بالرفض القاطع من أسرتها، مما دفعهم لتدبير مؤامرة انتقام لمنعه من الاقتراب منها مجدداً.

العربيه نت