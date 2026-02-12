جرائم وحوادث

وحدة الإنقاذ النهري والضفادع البشرية والدفاع المدني نهر النيل تشارك في إنتشال جثث ضحايا غرق قارب ديم القراي وطيبة الخواض بنهر النيل

2026/02/12
في اطار جهودها المستمرة في التدخل السريع في حالات الطواريء والكوارث دفعت قوات الدفاع المدني بتعزيزات ضخمة من إسطول آلياتها المخصصة لعمليات الانقاذ النهري مسنودة بقوات متخصصة من وحدة الانقاذ النهري والضفادع البشرية الي جانب فرق واتيام ووحدات متخصصة في الانقاذ النهري من قوات الدفاع المدني ولاية نهر النيل للمساهمة في إنتشال جثث حادثة غرق قارب ديم القراي وطيبة الخواض من قاع النهر بولاية نهر النيل وقد تمت هذه العملية تحت اشراف ومتابعة الفريق شرطة حقوقي د/ عثمان عطا مدير عام قوات الدفاع المدني وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن وفد رفيعا من قوات الدفاع المدني يتقدمه مدير عام القوات قدم واجب العزاء والمواساة لاهالي منطقتي ديم القراي وطيبة الخواض .
المكتب الصحفي للشرطة

