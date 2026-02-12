وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا

فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في وفاة ثالث رضيع، بعد أن أكدت وزارة الصحة أن الطفل كان قد تناول حليباً صناعياً مشمولاً في موجة السحب الواسعة من الأسواق، في أحدث تطورات أزمة الحليب الملوّث التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر 2025.

وتلقّت الجهات المختصة، وفقاً لصحيفة “Le Monde” الفرنسية، بلاغات عن 3 حالات وفاة لرضع لديهم سجلّ باستهلاك منتجات حليب مشمولة بعمليات السحب، لكن السلطات شدّدت على أنه لم يُثبت علمياً وجود علاقة سببية مباشرة بين هذه المنتجات والوفيات.

وسجّلت وزارة الصحة الفرنسية 50 حادثة مشتبهًا بها تتعلق باستهلاك الحليب المسحوب، من بينها 14 حالة دخول إلى المستشفى لدى رضّع، مع تأكيد استهلاك الحليب في عدد من هذه الحالات، لكن لا دليل حتى الآن يربط تلوث المنتج بالأعراض أو الوفاة بشكل نهائي.

وبدأت الأزمة في أواخر 2025، عندما أعلنت شركات كبرى سحب دفعات من الحليب الصناعي للأطفال في فرنسا ودول أخرى، بعد مخاوف من وجود مادة “السيريوليد” الملوّثة، التي تُسبّب قيئاً وإسهالاً ومشكلات هضمية لدى الأطفال الرضع

اليوم السابع