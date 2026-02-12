الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر

فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين لمكافحة التعدين الرامية لمحاربة التعدين العشوائي في هذا السياق نفذت شرطة تامين التعدين ولاية البحر الاحمر حملة منعية وكشفية كبري واسعة النطاق إستهدفت بها محليات البحر الاحمر

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن نتائجها أسفرت عن ضبط عدد( 6 ) كيلو ذهب كانت معده للتهريب تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى مواجهة المتهمين بقسم شرطة المدينة بورتسودان توطئة لتقديمهم للمحاكمة

من جانبه اكد اللواء شرطة/صلاح الدين أدم صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين أن إدارته تنفذ خطة محكمة بكافة مناطق التعدين الولائية تهدف الي تنظيم وضبط النشاط بما يحقق سلامة المعدنين وسلامة البيئة والحفاظ علي الإقتصاد الوطني ومنع كافة الظواهر السالبة بمناطق التعدين.

المكتب الصحفي للشرطة