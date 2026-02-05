ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا

جدد والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق عزم حكومة الولاية ممثلة في لجنة امن الولاية بكافة تشكيلاتها المضي قدما في ضرب اوكار الجريمة والمجرمين وفرض هيبة الدولة باعتبار ان الامن يأتي في مقدمة الاولويات.

واوضح الوالي لدى وقوفه اليوم بشعبة استخبارات اللواء 41 مشاة بكسلا على الانجاز الذي حققته الشعبة وضبط كمية كبيرة من العتاد الحربي تمثل في مدافع ار بي جي- قرنوفات قناصات رشاشات مضادات دروع وذخائر متنوعة فضلا عن مخدرات شملت هيروين – آيس – حشيش أفغاني – كبتاجون وذلك بإحدى محليات الولاية الطرفية، واوضح الوالي ان الأسلحة التي تم ضبطها دليل على حجم الجريمة والتهديد الأمني للولاية.

وقال اننا نعلم جهد شعبة الاستخبارات وادوارها المشهودة اضافة الى دور الاجهزة الامنية الاخرى، ونوه الى عدم تهاون حكومة ولاية كسلا واجهزتها الامنية في مسالة الأمن..

ووجه الوالي رسالة إلى مواطن الولاية مفادها ان الامن خط أحمر وان أجهزة الولاية تعمل بتناغم كبير وفق خطط مدروسة لافشال كافة المخططات الاجرامية، مؤكدا ان حكومة الولاية تقف وتدعم جهود تحقيق الأمن بالولاية ودك اوكار الجريمة والمجرمين.

سونا