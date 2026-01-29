إحباط تهريب نحو 200 ألف قرص مخدر بعسير

تمكّنت الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة عسير، من إحباط تهريب نحو 200 ألف قرص مخدر بالمنطقة، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أنه جرى إحباط تهريب أكثر من 187.8 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وأكثر من 9.6 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة في قطاع الربوعة بعسير.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

أخبار 24