المباحث تضع حداً لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في تجارة وبيع الأسلحة والزخائر عن طريق النشر الإلكتروني

تمكن فريق ميداني مختص من الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية دائرة العمليات الفيدرالية _شعبة عمليات كرري من إنهاء نشاط شبكة تمارس نشاطا إجراميا خاصا بتجارة وبيع الأسلحة والزخائر المختلفة عن طريق النشر الإلكتروني يتالف عناصرها من شخصين إثنين وبحوزتهما المعروضات وتعود خلفية الضبطية بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة أنه في إطار خطط وجهود الشعبة الرامية لمكافحة الجريمة وتجفيف منابتها وحرصها على تسديد البلاغات الجنائية توفرت معلومات من فريق الميدان عن طريق متابعة دقيقة ورصد مستمر تفيد بأن هناك عمليات وأنشطة إجرامية تتم بواسطة أشخاص تتمثل في بيع الأسلحة والذخائر بواسطة قروبات تعمل عن طريق النشر الإلكتروني ويتم تسليم المعروضات بواسطة طرق معقدة علي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني مختص بقيادة ميدانية لرئيس الشعبة ومتابعة العميد شرطة / عباس حمزة مدير إدارة العمليات الفيدرالية ولاية الخرطوم واشراف / اللواء شرطة حقوقي / سر الختم موسي حمزة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية لوضع حدا لهذا النشاط الإجرامي والإيقاع بعناصر الشبكة ومن خلال جهود العمل البحثي الميداني المعلوماتي تمكن الفريق من إختراق وتتبع أحد عناصر الشبكة بمهنية وإحترافية عالية والتواصل معه و بموجب ذلك تم ترتيب عملية مبايعة صورية نظير مبلغ مالي محدد وتم تحديد موقع التسليم بأحد المناطق بشارع الوادي بامدرمان وفي لحظة التسليم تم تنفيذ عملية مداهمة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن ضبط متهمين إثنين يستغلان عربة كروزر بلون سلفر تم اقتيادهما الي مباني الشعبة وعند إخضاع العربة للتفتيش ضبط بداخلها عدد (655) طلق ناري أعيرة مختلفة وعدد(2) بندقية خرطوش حديثة بمنظار متطور، وبندقية بها منظار ولزومها (2) خزنة ، وبندقية قنص هوائية ولزومها عدد (7) صندوق زخيرة ، (2) طبنجة احدها ايطالية الصنع وأخرى تركية ولزومها (5) صناديق زخيرة ، (3) منظار قنص هوائي،زخائر مختلفة الأعيرة داخل (12) صندوق تحتوي علي (200) طلق ناري ، (3) هواتف كبيرة (2) زي عسكري ، سكين صغيرة وعند إخضاعهما للتحقيق أقرا ببيعهما جزء من تلك المعروضات بنفس الطريقة عن طريق قروبات النشر الإلكتروني بموجب ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما بقسم شرطة مدينة النيل بالرقم (128) تحت المادة (26) أسلحة وزخائر ولازالت التحريات الميدانية والبحثية مستمرة لاكمال ملف البلاغ وتقديم المتهمين للمحاكمة .

فيما أكد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية مواصلة ادارته جهودها وخططها للقضاء على الأنشطة الإجرامية والتخريبية التي تهدد الأمن والسلم الإجتماعي.

المكتب الصحفي للشرطة