مداراتمنوعات

شاهد.. لقطة تجمع المطرب شريف الفحيل بالفنان محمد بشير ووالدته حنان بلوبلو تتصدر “الترند” على السوشيال ميديا والجمهور يصفها بالأجمل في رمضان

2026/03/08
الفحيل ومحمد بشير وبلوبلو
Screenshot

تصدرت لقطة تم تصويرها من منزل الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو, بالقاهرة, جمعتها بالمطرب شريف الفحيل, وإبنها الفنان محمد بشير, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللقطة تم تصويرها بعد جلسة الصلح الشهيرة التي تمت بين المطربين محمد بشير, وشريف الفحيل.

الفحيل ومحمد بشير وبلوبلو
Screenshot

المطربة الكبيرة, ظهرت وهي تتوسط إبنها والفحيل, الذي تقدم باعتذار للأسرة لما بدر منه مؤخراً, وسط إشادات واسعة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي وصف اللقطة بالأجمل في شهر رمضان المبارك.

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/03/08