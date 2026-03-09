عمرو الليثي يفجر مفاجأة عن عادل إمام.. مذكراته في عمل تلفزيوني

أثار الإعلامي عمرو الليثي اهتمام الجمهور بعد كشفه عن مفاجأة كبيرة تخص الزعيم، حيث أعلن أن عادل إمام بدأ تسجيل مذكراته في عمل تلفزيوني خاص، بالتعاون مع نجله المخرج رامي إمام.

وكتب الليثي عبر حسابه الرسمي على منصة “X” أن الزعيم بدأ تسجيل مذكراته المصورة، في خطوة ينتظرها جمهور كبير من عشاقه في مصر والعالم العربي، خاصة أنها ستكشف كواليس ومحطات مهمة من مسيرته الفنية الطويلة.

ولاقت هذه المفاجأة تفاعلاً واسعاً بين محبي النجم الكبير في مصر والعالم العربي بأكمله لما ستتضمنه من تفاصيل غير معروفة من قبل عن حياته الفنية الزاخرة بالأعمال.

وخلال الأشهر الماضية عاد اسم عادل إمام إلى صدارة مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في حفل زفاف حفيده عادل رامي إمام، والذي أقيم في فيلته بمنطقة المنصورية وسط حضور عدد كبير من النجوم.

يذكر أن آخر ظهور درامي للفنان الكبير كان من خلال مسلسل “فالنتينو” في موسم رمضان 2019.

