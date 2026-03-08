شاهد بالصور.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو تقتحم عالم التمثيل مع شقيقتها و “خابر عزو”

نشرت سيدة الأعمال السودانية, المعروفة هبة حسن يوسف عكاشة, صور حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلنت سيدة الأعمال الشهيرة باسم هبة كايرو, من خلال الصور عن دخولها عالم التمثيل.

وظهرت السيدة السودانية, التي تمتلك مطاعم وكافيهات إضافة لمركز تجميل بالقاهرة, في الصور التي قامت بنشرها مع الممثل المعروفة “خابر عزو”, وشقيقتها أم سلطانة.

وكتبت هبة كايرو, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (نورتوني ف منزلي المتواضع وشاهدونا علي اليوتيوب في سلسة الحنانه مع الجميله خابر عزو والرائع عادل تقاسيم والممثله القادمه بقوة ام سلطانه اختي).

محمد عثمان _ النيلين