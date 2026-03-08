مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو تقتحم عالم التمثيل مع شقيقتها و “خابر عزو”

2026/03/08
648470388 10162269893476179 4147363409534385521 n

648470388 10162269893476179 4147363409534385521 n

نشرت سيدة الأعمال السودانية, المعروفة هبة حسن يوسف عكاشة, صور حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

646937102 10162269892411179 3919667094152737427 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلنت سيدة الأعمال الشهيرة باسم هبة كايرو, من خلال الصور عن دخولها عالم التمثيل.

645482513 10162269893431179 6929643743355844756 n

وظهرت السيدة السودانية, التي تمتلك مطاعم وكافيهات إضافة لمركز تجميل بالقاهرة, في الصور التي قامت بنشرها مع الممثل المعروفة “خابر عزو”, وشقيقتها أم سلطانة.

647591967 10162269893636179 777302895657270460 n 1

وكتبت هبة كايرو, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (نورتوني ف منزلي المتواضع وشاهدونا علي اليوتيوب في سلسة الحنانه مع الجميله خابر عزو والرائع عادل تقاسيم والممثله القادمه بقوة ام سلطانه اختي).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/03/08