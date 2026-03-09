أول تعليق من طليق شيماء سيف على تصريحاتها “أنا اللي قلبته”

بعد تصريحاتها الأخيرة ضمن برنامج المقالب الشهير “رامز ليفيل الوحش”، والتي كشفت تفاصيل انفصالها عن طليقها، وجه المنتج الفني محمد كارتر رسالة إلى الممثلة المصرية شيماء سيف.

ونشر كارتر صورة لشيماء خلال احتفالها بنجاح مسلسلها الأخير الست موناليزا، بشخصية ابتسام، عبر حسابه على فيسبوك، مساء أمس الأحد، كاتباً: “مبروك نجاح المسلسل رقم 1 ياشوشو والحقيقة ابتسام دي هي انتي بالظبط مع أصحابك اللي بجد ياما وقفتي جنب ناس وعملتي ناس بنت أصول ومتربية وعينك مليانه”.

كما أعرب عن تمنيه بأن يفهم الناس بأن الطلاق لا يتضمن مشادات حين تكون الزوجة خاصة “بنت أصول”. وكتب قائلاً: “نفسي الناس تفهم إن الطلاق مفيهوش مين خد ايه ومين قلب التاني في إيه.. الطلاق لبنات الأصول اللي زيك في عشرة ومودة وفضل”.

أتى هذا التعليق بعدما سأل رامز جلال شيماء عن الشخص الذي تتمنى أن يخوض تجربة مقالبه في المستقبل، قائلاً: “تحبي مين نعمل فيه المقلب انتصار ولا كارتر” في إشارة إلى زوجها السابق.

لترد قائلة: “أنا وانتصار اتصالحنا، وكارتر انفصلنا.. بس أنا اللي قلبته.. مخدش مني حاجة” .

فيما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع موقف شيماء وكلامها الطيب دوما بحق طليقها، لا سيما في الوقت الذي تمتلئ فيه ساحات القضاء والمحاكم بقضايا الأحوال الشخصية والخلافات المادية بعد الطلاق.

العربيه نت