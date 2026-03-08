شاهد بالفيديو.. نجوم برنامج “أغاني وأغاني” يستقبلون الفنانة ريماز ميرغني وزوجها لحظة دخولهما الأستوديو بأغنية “يا عديلة يا بيضاء”

جهز نجوم البرنامج الرمضاني الأشهر في السودان, “أغاني وأغاني”, مفاجأة جميلة لنجمة البرنامج الفنانة ريماز ميرغني, لحظة دخولها الأستوديو, لتصوير الحلقات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استقبل مطربو البرنامج زميلتهم لحظة دخولها مع زوجها “مؤيد”, بأغنية “يا عديلة يا بيضاء”.

من جانبها فقد قامت المطربة ريماز ميرغني, بتقديم الشكر لزملائها بتدوينة شاركت فيها المقطع الذي نشرته زميلتها انصاف فتحي, عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ريماز, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (شكرا بحب الدنيا كلوووو لي تيم اغاني واغاني بدون فرز ده حب كبير شديد وصلني في اليوم دة).

محمد عثمان _ النيلين