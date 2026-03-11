«حرمتني من اختيار أسماء ولادي».. زوجة أمام «الأسرة»: «جوزى طردنى لما رفضت تنظيف الشقة لأمه»

أقامت سيدة أربعينية دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة ضد زوجها، وقالت فى صحيفة دعواها إن الضرر الواقع عليها تعمد زوجها ووالدته إهانتها واستغلالها ماديا ومعنويا، بل وصل به الأمر إلى التعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجروح قطعية بناء على طلب والدته، وحررت محاضر ضده تثبت هذا الضرر.

أرفقت الزوجة فى صحيفة الدعوى عدد من المحاضر التى تفيد بتعرضها للضرر المتكرر، إضافة إلى تقارير طبية مفادها أنها إثر تعرضها للضرب أصيبت بكدمات وجروح قطعية جعلتها تحتاج إلى علاج لا يقل عن 21 يوما.

وأمام محكمة الأسرة وقفت السيدة الشابة خلال نظر الدعوى قائله: «تزوجت منذ 6 سنوات زواج صالونات بعد إنهاء دراستى، إذ تقدم زوجى الذى يعمل موظفا إلى والدى وطلب خطبتى، وعندما سأل عنه تبين أنه ينتمى إلى أسرة ميسورة الحال ووالده يمتاز بالسمعة الطيبة، لكن التعليق كان على والدته بأنها ست شديدة، لم نهتم بما قيل عنها لحضورها معه خلال الخطبة وكانت تتحدث بطريقة حسنة، وتمت الخطوبة، وتحديد موعد الزواج بعد 4 أشهر، ونظرا لقصر فترة الخطوبة لم نتعرف على طباع والدته».

وتابعت: «أنهيت كل المستلزمات المتفق عليها ونقلت جهازى إلى شقة الزوجية فى بيت العائلة الذى تقطن به والدته، ومنذ هذه اللحظة بدأت حماتى تكشف ما تخفيه من تسلط وسيطرة، وفوجئت بها تحدد طريقة فرش العفش، وترتيب المطبخ، وحدثت مناوشات بينها وبين والدتى انتهت بالتصالح وتمت الزيجة. ولم أتحمل العيشة فى هذه البيئة رغم إنجابى طفلين حُرمت من اختيار اسميهما بسبب رغبة حماتى فى تسميتهما باعتبارهما حفيديها، وهى أولى بالتسمية وفق روايتها أمام المحكمة».

واستكملت: «فى السنة الأولى من الزواج وأنا حامل فى الشهر الخامس كانت تطلب منى النزول إلى السوق لشراء مستلزماتها وعندما رفضت نظرًا لتعبى حرضت زوجى علىَّ فضربنى، وتركت مسكن الزوجية، وتدخل الأقارب وعدت إلى شقتى لكن الأمور ظلت تتمادى إلى حدتها حتى بعد إنجابى الطفل الثانى وأصبحت المسؤولية أكبر، طردت الشغالة اللى عندها وطالبتنى بأن أكون المسؤولة عن رعايتها، وافقت من أجل طفلىَّ، لكن الضرب المبرح وطردى فى منتصف الليل من منزلى جعلنى أقرر أن الحياة مستحيلة مع هذه العيلة».

وقالت نهى الجندى، محامية المدعية، إن موكلتها تعرضت لأذى بدنى ونفسى بسبب تسلط حماتها وإلغاء شخصية زوجها الذى كان يعتدى عليها بالضرب بصفة مستمرة لمجرد عدم سماعها كلام والدته، وطالبت بقبول الدعوى.

بعد نظر المحكمة الدعوى على مدار عدة جلسات وسماع شهود الإثبات، والاطلاع على المحاضر والتقارير الطبية المرفقة بملف الدعوى قضت المحكمة بقبول دعواها وتطليقها طلقة بائنة.

