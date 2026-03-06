الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر

ألقت مباحث الجيزة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص لاتهامهم بالسطو المسلح على تاجر داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، وسرقة مبلغ 3 ملايين جنيه و20 هاتفاً محمولاً تحت تهديد السلاح، و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من تاجر إكسسوارات هواتف محمولة يتضرر فيه من أحد الأشخاص تربطه به علاقة تجارية، وأفاد المجني عليه بأنهما اتفقا على توريد شحنة إكسسوارات في شقة التاجر، إلا أنه فوجئ بوصول المتهم بصحبته 4 آخرين مجهولين يحملون أسلحة نارية وبيضاء، وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا المبلغ المالي والهواتف وفروا هاربين.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم تحديد هوية المتهمين، وتتبع خط سيرهم و ألقي القبض عليهم بحوزتهم المسروقات.

وتبين أن المتهمين طالبان وعاملان وسائق، وضُبط بحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض كزلك، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتخطيط من المتهم الأول الذي استغل علاقته التجارية بالمجني عليه، وأرشدوا عن كافة المسروقات والمبالغ المالية.

