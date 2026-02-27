الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك تضبط مصنعًا عشوائيًا لإعادة تعبئة الكاسترد بعطبرة

في إطار جهودها المتواصلة لحماية المستهلك ومكافحة الأنشطة التجارية المخالفة، تمكنت مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك بولاية نهر النيل من ضبط مصنع يعمل دون تصاديق رسمية في إعادة تعبئة مادة الكاسترد بمنطقة حي المطار بمدينة عطبرة، وذلك عقب عملية ميدانية محكمة إستندت إلى معلومات دقيقة جُمعت عبر الرصد والمتابعة

وبحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة، فقد توفرت معلومات تفيد بوجود مصنع غير مرخّص يمارس نشاط إعادة تعبئة الكاسترد وإضافة مواد مختلفة دون الحصول على إذن أو تصديق من الجهات المختصة، الأمر الذي أستدعى تكوين فريق ميداني بقيادة ضابط، وبموجب أمر تفتيش قانوني تمّت مداهمة الموقع واسفرت عملية التفتيش داخل المصنع عن ضبط كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع والتعبئة، شملت (250) جوال نشأ زنة 25 كيلوغرامًا، و(119) جوال كاسترد بذات الوزن، إلى جانب (60) جوال كربونات، و(26) جوال نشادر، و(19) جوال ملح ليمون، إضافة إلى (17) برميل جلوكوز، فضلاً عن ميزان إلكتروني، وماكينة خياطة جولات مزودة بخيوط، وماكينة خلط الكاسترد، وكميات من الألوان الصناعية المستخدمة في تلوين مسحوق الكاسترد

و تم التحفظ على جميع المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى سحب عينات من المواد المضبوطة لإخضاعها للفحص المعملي للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والفنية.

هذا وقد تم قيد بلاغ جنائي في مواجهة المتهم (ع.م.ح) صاحب المصنع بقسم حي المطار تحت الرقم (395) بموجب المادة (82) من القانون الجنائي والمادة (33) من قانون المواصفات والمقاييس، تمهيدًا لتقديمه للعدالة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذه الضبطية تأتي ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها شرطة ولاية نهر النيل لمكافحة الغش التجاري وحماية صحة وسلامة المواطنين، والتصدي لكافة الظواهر السالبة

اللواء شرطةد/القرشي السر السيد مدير شرطة ولاية نهر أشاد بهذه الضبطية النوعية مثمنا ما تقوم به مباحث التموين من دور كبير في حماية المستهلك مؤكدا أن شرطة الولاية لن تتوانى في التعامل بحسم مع كل ما يهدد صحة وسلامة المواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة