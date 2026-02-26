قوات الإنقاذ البري بالدفاع المدني ولاية الخرطوم تنجح في إخراج سبابة طفل من داخل صامولة إستيل دون إلحاق اذي به – صورة

نجح فريق متخصص من وحدة الإنقاذ البري يتبع لقوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم في إخراج سبابة طفل متورمة من داخل صامولة ستيل أثناء لهوه بها من خلال عملية إنقاذ دقيقة تم تنفيذها بمهنية وإحترافية عالية وتعود خلفية الحادث بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة الي حضور الطفل بمعية اسرته الي مقر قوات الإنقاذ البري بولاية الخرطوم وطلبوا من قوات الدفاع المدني التدخل وإنقاذ الموقف بناءا علي ذلك كانت الإستجابة الفورية لفريق الإنقاذ البري المتخصص في مثل هذه الحوادث بقيادة ضابط شرطة والذين نجحوا في فترة زمنية وجيزة من إخراج سبابة الطفل من الصامولة حيث إستخدموا معدات حديثة متخصصة لقطع الصامولة دون إلحاق الاذي بالطفل وبفضل التدريب المتخصص والإحترافية العالية لقوات الإنقاذ البري مما يعكس قدرتها على التعامل مع المواقف الطارئة والحرجة بكل إحترافية وتم إسعاف الطفل وتحويله للمستشفي للاطمئنان علي حالته الصحية والتي أكدت الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجريت له إستقرار حالته الصحية .

المكتب الصحفي للشرطة