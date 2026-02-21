الأمير أندرو يلاعب طفلا بكرة على شكل ثدي امرأة (صور)

نشرت مجلة TMZ صورا يظهر فيها الأمير البريطاني السابق أندرو، شقيق الملك البريطاني تشارلز الثالث، وهو يلعب مع صبي صغير بكرة على شكل ثدي امرأة.

ويظهر الأمير السابق في الصور جاثيا على ركبتيه وهو يدحرج كرة مع طفل، والكرة على شكل ثدي امرأة.

وذكرت مصادر المجلة أنه تم التقاط الصور في مقر إقامة الأمير السابق في وندسور عام 2011.

يذكر أن الشرطة البريطانية قد أوقفت يوم أمس الخميس الأمير السابق أندرو، في يوم عيد ميلاده السادس والستين، على خلفية شبهات بارتكابه “مخالفات أثناء تأدية مهامه الرسمية” على صلة بقضية إبستين.

وتم تصوير الأمير السابق البالغ من العمر 66 عاما بعينين محملقتين في المقعد الخلفي لسيارة تغادر مركز الشرطة البريطانية، وبدا متوترا أثناء مغادرته السجن.

المصدر: RT