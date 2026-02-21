الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك تضبط (376) جردلا من الجبن البلدي الفاسد بأم درمان

أكد اللواء شرطة/ حاتم الشريف محمود مدير الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك مساندتهم لحملة (نحو مستهلك آمن في رمضان) التي تنفذها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مشيرا الي انه في هذا الصدد تمكنت الإدارة من ضبط كميات كبيرة من الجبن البلدي غير المطابق للاشتراطات الصحية، عبر دائرة مباحث حماية المستهلك، عقب توفر معلومات تفيد بوجود مخزن للجبن البلدي غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية بمنطقة سوق حي العرب بمدينة أم درمان وعبر تنسيق مشترك بين دائرة حماية المستهلك بالإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك و الوحدة الصحية بحي العرب، وبعد إستصدار الأوامر النيابية الخاصة بالتفتيش والحجز من نيابة حماية المستهلك، تم تفتيش المخزن مثار المعلومة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط عدد (376) جردلاً من الجبن البلدي، يزن الجردل الواحد (9) كيلوجرامات، والذي أثبت التقرير الفني إحتواؤها على بكتيريا ضارة، وكانت مُعدّة للترحيل إلى الولاية الشمالية على متن عربة دفار وبناءً على تقرير ضابط الصحة المختص، تم حجز العربة وكامل المضبوطات باعتبارها مواد غذائية فاسدة تشكل خطراً على صحة المستهلك وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة أصحاب البضاعة تحت المادة (182) من القانون الجنائي والمادة (31) من قانون المواصفات وتمت اجراءات المحاكمة والتي قضت بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين جنيه وإبادة المعروضات.

فيما أكدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إستمرار حملات التفتيش والرقابة خلال شهر رمضان المبارك، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين عبر الرقم المجاني (5960).

المكتب الصحفي للشرطة