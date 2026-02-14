الإدارة العامة للشرطة الأمنية تتمكن من ضبط أجهزة ستارلينك وهواتف ذكية مهربة بولاية البحر الأحمر

تمكنت الإدارة العامة للشرطة الأمنية بولاية البحر الأحمر، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الظواهر السالبة وحماية الإقتصاد الوطني،من ضبط عدد من أجهزة الإنترنت الفضائي (ستارلينك) إلى جانب كمية من الهواتف الذكية مهربة، وذلك خلال حملة أمنية منظمة إستهدفت مواقع يشتبه في إستخدامها للتخزين والتوزيع غير المشروع.

وتعود تفاصيل الضبطية بعد أن توفرت معلومات عن شبكة إجرامية تنشط في تهريب أجهزة ستارلينك والهواتف الذكية وتهريبها بطرق غير شرعية دون الخضوع للاجراءات الجمركية ويتم تخزينها في إحدى الفنادق بالسوق الكبير.

تم تكوين فريق بقيادة ضابط للتحري الميداني والتاكد من المعلومة وبموجب أمر تفتيش صادر من النيابة العامة تمت مداهمة الفندق والغرفة المعنية التي تستخدم كمخزن وأسفرت عملية المداهمة عن ضبط عدد (3) متهمين بحوزتهم عدد (1344) هاتف تقدر قيمتها باثنين ترليون جنية سوداني تم تسليمهم لادارة مكافحة التهريب بالولاية لتكملة الإجراءات القانونية حيالهم

وأكد مدير إدارة الشرطة الامنية بالولايه أن هذه الضبطية تندرج ضمن خطتها الرامية إلى تشديد الرقابة على السلع والأجهزة غير المقننة ومنع تسربها للأسواق بطرق غير قانونية مشيدا بتعاون المواطنين ودورهم في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

وجدد اللواء شرطة/دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الاحمر في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن رئاسة شرطة الولاية عبر الإدارات الشرطية المختلفة التأكيد والعزم على مواصلة الحملات الأمنية المكثفة حفاظاً على أمن وإستقرار الولاية داعيا الجميع إلى الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة لاستيراد وتداول الأجهزة الإلكترونية.

المكتب الصحفي للشرطة