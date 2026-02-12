سنار: إبادة أكثر من 1800 رأس من الحشيش

أبادت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعدلية بمحلية سنار، اليوم كمية بلغت 1880 رأس من الحشيش، وذلك في محرقة سنار وسط حضور شرطي وعدلي.

​وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة بين الأجهزة النظامية والعدلية لتجفيف منابع المخدرات، وإنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بالمعروضات التي تم ضبطها في حملات سابقة بعد أن تم الفصل في القضايا المتعلقة بها.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار المقدم شرطة السر محي الدين عمر استمرار العمل الميداني والرقابي لحماية المجتمع من مخاطر السموم والمؤثرات العقلية.

سونا