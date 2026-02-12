تشهدي يا أمي.. فاجعة حفر الباطن حريق واختناق ووفاتان

في فاجعة إنسانية مؤلمة، توفي طفلان يبلغان من العمر 12 عامًا و9 أعوام اختناقًا جراء حريق اندلع فجر يوم الأحد في منزل والدهما في حي الموسى بمحافظة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطفلين كانا نائمين لحظة اندلاع الحريق، ما حال دون تمكنهما من النجاة، قبل أن تباشر الجهات المختصة موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة.

احد المتوفين وهو في الثانية عشر من عمره قال وهو بين يدي أمه والدخان الكثيف يغطي المكان ” تشهدي يا امي حنا ميتين “”وقد خيّم الحزن على أهالي الحي، وسط حالة من الصدمة والأسى، فيما عبّر عدد من المواطنين عن بالغ تعاطفهم مع أسرة الطفلين، سائلين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

حادثة تعيد التذكير بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المنزلية، وضرورة التأكد من جاهزية وسائل الوقاية، حفاظًا على الأرواح، خاصة الأطفال وصلو عليهما بعد عصر امس بجامع الشريع بالمحافظة .

جريدة المدينة