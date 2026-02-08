القبض على عصابة أوكرانية خطيرة في مصر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مصر في قضية “عصابة إيفان الأوكرانية” داخل فيلا بمنطقة 6 أكتوبر، عن تفاصيل مثيرة.

وأفادت التحريات السرية بأن المتهم إيفان تسولياك، أوكراني الجنسية ومتواجد خارج البلاد، هو زعيم التشكيل العصابي والمسؤول الرئيسي عن إحضار أقراص عقار “الديكانست” لاستخلاص مادة “السودوإفيدرين” منها تمهيداً لتهريبها خارج البلاد، فضلاً عن دوره في استقطاب سيدات أوكرانيات لاستخدامهن في تهريب الحقائب المعبأة بالمواد الغذائية التي تحتوي على مادة السودوإفيدرين، مقابل مبلغ قدره 1000 دولار عن كل حقيبة، مع تركيز عمليات التهريب على دولة إيطاليا.

وذكرت التحريات أن المتهم إيفيني ميخانيليك، أوكراني الجنسية ومضبوط على ذمة القضية، كان يتولى مسؤولية طحن أقراص الديكانست وفصل مادة السودوإفيدرين منها داخل فيلا بكمبوند شهير بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

كما بينت التحريات أن المتهم ميرون بيباك، أوكراني الجنسية ومتواجد خارج البلاد، كان يتولى تعبئة مادة السودوإفيدرين الخام داخل عبوات وأكياس المواد الغذائية، مثل أكياس البن ولبن البودرة، داخل ذات الفيلا، تمهيداً لتهريبها إلى الخارج بواسطة السيدات الأوكرانيات اللاتي يتم استقطابهن لهذا الغرض.

وأضافت التحريات أن المتهمة أولجا تشيبكالينيكو، أوكرانية الجنسية ومضبوطة على ذمة القضية، كانت مسؤولة عن تنفيذ عملية التهريب خارج البلاد، خاصة إلى إيطاليا، من خلال حمل الحقائب التي تحتوي على العبوات الغذائية المعبأة بمادة السودوإفيدرين والمرور بها عبر المطارات.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، كشفت التحريات أن المتهم عبد الله، روسي الجنسية ومضبوط على ذمة القضية، كان يتولى تحويل المبالغ المالية لصالح زعيم وأعضاء التشكيل العصابي باستخدام العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين.

وأوضحت التحريات أن طبيعة الاتفاق بين المتهمين تمثلت في تقسيم الأدوار بشكل منظم، حيث تولى إيفان زعامة التشكيل وإحضار أقراص الديكانست واستقطاب السيدات القائمات على التهريب، بينما تولى إيفيني عملية الطحن والاستخلاص، وميرون عملية التعبئة والإخفاء داخل عبوات المواد الغذائية، في حين تولت أولجا تنفيذ عمليات التهريب إلى الخارج، وتولى عبد الله مهمة التحويلات المالية باستخدام العملات المشفرة.

كما كشفت التحريات عن أسلوب الإخفاء المُتبع، حيث كان المتهم ميرون بيباك يقوم بتفريغ عبوات المواد الغذائية مثل البن ولبن البودرة من محتواها الأصلي، وإعادة تعبئتها بمادة السودوإفيدرين الخام، ثم غلقها بنفس طريقة الغلق الأصلية لمنع اكتشافها بواسطة أجهزة الكشف في المطارات.

وفيما يخص علم المتهمين بالغرض الإجرامي، أكدت التحريات السرية أن جميع المتهمين كانوا على علم كامل بالغرض الذي تُستخدم فيه تلك العقاقير، عدا كل من المتهمين عبد الله (ع) ومحمود (م).

وبشأن أدوار متهمين آخرين، أوضحت التحريات أن المتهم فيكتور كستا كستي قام بتأجير الفيلا محل الواقعة وكان على علم بعملية طحن عقار الديكانست وفصل مادة السودوإفيدرين منها، كما تبين أن المتهمة أنستازيا باشيكو قامت بتأجير شقة بمنطقة الدقي وكانت على علم باستخدامها في تسليم واستلام الحقائب التي تحتوي على مادة السودوإفيدرين وتسليمها للسيدات اللاتي يتم استقطابهن لتهريبها إلى الخارج، خاصة إلى إيطاليا، مقابل 1000 دولار عن الحقيبة الواحدة.

وحددت محكمة الجنايات المختصة جلسة 22 فبراير أولى جلسات محاكمة أعضاء التشكيل العصابي في القضية، المتهمين بتصنيع المواد المخدرة داخل فيلا سكنية بمدينة 6 أكتوبر بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

المصدر: القاهرة 24 + روسيا اليوم