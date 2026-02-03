وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة فى القاهرة بعد حادث سير

أعلنت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة، بعد حادث سير في القاهرة، في النصف الأول من شهر يناير الماضي برفقة شقيقها

ونعت النقابة، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، الفنانة الراحلة، قائلة: “بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة المقيمة بجمهورية مصر العربية، اللهم تقبلها برحمتك الواسعة.. وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد العائلة، سائلين الله أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان”

تفاصيل حادث السير

وكان ماهر الهمامي، نقيب المهن الموسيقية في تونس، أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، عن إصابة سهام، قائلا: “تُعلم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة أن الفنانة التونسية سهام قريرة المقيمة بجمهورية مصر العربية قد تعرضت إلى حادث مرور خطير رفقة شقيقها، وانقطعت أخبارها عن عائلتها في تونس منذ وقوع الحادث”.

وأضاف: “وقد بادرت النقابة بالتواصل مع الفنانة نرمين صفر المقيمة بالقاهرة، التي نشكرها على تجاوبها ومساندتها، حيث تولّت مشكورة تمكيننا من سبل الاتصال مع السفارة التونسية بالقاهرة، وبعد إعلام السفارة بهذا الإشكال، تحرّكت بجدية كبيرة وقامت بزيارة الفنانة سهام قريرة بالمستشفى، وأفادتنا بأن حالتها الصحية حرجة، مؤكدة مواصلة متابعة وضعها الطبي والاطمئنان على مستجدات حالتها”.

