الكويت تسحب الجنسية من 65 شخصاً بينهم فنان كبير

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت أربعة مراسيم وقراراً صادراً عن مجلس الوزراء، تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 65 شخصاً، إضافة إلى مَن اكتسبوها معهم بالتبعية.

وبحسب ما ورد في المراسيم، نص المرسوم الرقم 4 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 54 شخصاً، فيما قضى المرسوم الرقم 5 بسحبها من شخص واحد، والمرسوم الرقم 6 من شخصين، وكذلك المرسوم الرقم 7 من شخصين آخرين، في حين نص قرار مجلس الوزراء الرقم 1768 على سحب شهادة الجنسية من ستة أشخاص.

وضمت قائمة الأسماء شخصيات بارزة في مجالات متعددة، من بينها قائد المنتخب الكويتي السابق أحمد الطرابلسي، ورائد الطبّ في الكويت الدكتور يحيى الحديدي، والأديب عبد العزيز السريع، إضافة إلى العميد تركي المطيري، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر نشطاء أن بعض الأسماء الواردة تمثل أيقونات كويتية تركت بصمة واضحة في تاريخ البلاد، مستذكرين مسيرتها الطويلة في خدمة المجتمع.

ويُعد الأديب عبد العزيز السريع من القامات الثقافية في الكويت، إذ ولد عام 1939، وكان من مؤسّسي فرقة مسرح الخليج العربي، وترك أثراً كبيراً في الحركة المسرحية من خلال أعمال بارزة، من بينها مسرحية “ضاع الديك” ومسلسل “الإبريق المكسور”، إلى جانب مجموعات قصصية عدة. وشغل مناصب ثقافية وإعلامية متعددة، وكُرّم محلياً وعربياً، واختير رئيساً فخرياً لمسرح الخليج العربي.

وسبق أن قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت سحب الجنسية من الفنان الراحل عبدالمحسن السهيل ومَن اكتسبها معه بطريق التبعية. وتم أيضاً سحب الجنسية من الفنان الراحل عبدالرزاق إبراهيم الخلف الشهير بلقب “بورزيقه”، بالإضافة إلى نجوم ومشاهير على السوشيال ميديا ومنهم نوال الكويتية وداود حسين.

