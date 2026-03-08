بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة

وجهت البلوجر سوزي الأردنية رسالة مؤثرة لجمهورها، كشفت خلالها عن ابتعادها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية.

وكتبت سوزي الأردنية عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الرسمي عبر “إنستجرام”يارب الناس تسيبني في حالي، أنا بعيدة عن السوشيال ميديا وآخدة جنب، وبقضي وقتي مع صحابي اللي من عند بيتي ووسط أهلي.. سيبوني أعيش حياتي وحريتي”.

وأوضحت أنها خسرت أشياء كثيرة خلال الفترة الماضية، قائلة: “خسرت تعليمي وقرايبي وصحابي ومشروعي وصحتي»، مؤكدة أنها لم تؤذِ أحدًا في حياتها لكنها تعرضت للكثير من الأذى.

واختتمت رسالتها” انا بمر بظروف صعبة حاليًا، مطالبة الجميع بعدم تداول صورها أو نشرها عبر مواقع التواصل، لأنها ترغب في استعادة حياتها بعيدًا عن الضغوط.

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية

وخرجت مؤخرا صانعة المحتوى مريم أيمن والمعروفة بـ”سوزي الأردنية” بعد قضائها مدة العقوبة، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وكانت صانعة المحتوى مريم أيمن المعروفة بـ”سوزي الأردنية” سددت مبلغ 100 ألف جنيه قيمة الغرامة المقضي بها، تمهيدًا لإجراءات خروجها عقب انتهاء مدة العقوبة.

وقضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول استئناف مريم أيمن المعروفة بـ”سوزي الأردنية”، وتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية أول درجة حكمها بحبس البلوجر سوزي الأردنية سنة، وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث محتوى خادش للحياء العام.

وأحالت النيابة العامة البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ”سوزي الأردنية” إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بإنشاء حسابين إلكترونيين على منصات التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام والاعتداء على القيم الأسرية.

