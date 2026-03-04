رامز جلال إلى النيابة العامة بسبب أسماء جلال

في تطور مثير للبلاغ الذي تقدّمت به الفنانة أسماء جلال ضد الفنان رامز جلال بسبب سخريته منها في مقدمّة حلقتها من برنامج “رامز ليفل الوحش”، وما تضمنته من عبارات اعتبرتها تشكل سبّاً وإهانات شخصية وتنمّراً علنياً وإيحاءات خادشة للحياء، أحال النائب العام البلاغ الى النيابة المختصة في مدينة السادس من أكتوبر، والتي استدعت رامز للاستماع لأقواله والتحقيق معه.

وجاء قرار النائب العام بإحالة البلاغ الى النيابة بعد تفريغ الحلقة محل الجدل كاملةً ومراجعتها قانونياً في ضوء أحكام قانون العقوبات والقوانين المنظّمة للإعلام.

محامية أسماء جلال تعلن تقدُّمها ببلاغ الى النائب العام

وكانت المحامية نهاد أبو القمصان، قد أعلنت في بيان لها أن مكتبها تقدّم ببلاغ رسمي الى مكتب المستشار النائب العام، وأن الفحص القانوني أسفر عن رصد عبارات سبّ وإهانات شخصية متكررة، الى جانب تعليقات وُصفت بأنها تحمل طابعاً تنمّرياً وإيحاءات مرتبطة بالجسم، فضلاً عن طرح أسئلة تتعلق بالحياة الخاصة تحت ضغط الخوف والإكراه المعنوي أثناء تنفيذ المقلب، وذلك بشكل علني عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار.

وأكد المكتب أن ما ورد في الحلقـة – وفقاً لما جاء في عريضة البلاغ – يتجاوز إطار المزاح الترفيهي، ويُكوّن أركان أفعال يُعاقب عليها القانون.

وأوضح البيان أن البلاغ قُيّد برقم طلب (20009) وبرقم عريضة (1576794)، وقد قرر السيد المستشار النائب العام إحالته الى النيابة المختصة في مدينة السادس من أكتوبر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

