قفز من جسر معلق ومات.. غموض يلف وفاة ابن نجمة “باب الحارة”

لا تزال حادثة وفاة نجل الفنانة أناهيد فياض وزوجها الوزير الأردني السابق مثنى غرايبة، عن عمر 14 عاما حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تطور جديد، قدّم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أمس الاثنين، واجب العزاء للوالدين، بوفاة طفلهما الوحيد كرم.

وحضر ولي العهد الأردني إلى العزاء الذي أُقيمت مراسمه في العاصمة عمّان، وحرص على مواساة والد الطفل، معبّراً عن حزنه الشديد لهذا المصاب الأليم، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكان خبر وفاة كرم قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بيان نعي نشرته العائلة، أُعلن عن انتقال كرم إلى رحمة الله، مع الإشارة إلى إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة السبت في مقبرة حوارة بمحافظة إربد شمال الأردن.

كما كانت مدرسة عمان الوطنية قد نعت الطالب كرم غرايبة في بيان مؤثر، أعربت فيه عن بالغ حزنها لرحيله، ووصفته بـ”الطالب الشغوف”، مقدمة التعازي لوالديه وأسرته وزملائه ومعلميه.

فيما أفاد بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني بوفاة شاب يبلغ 14 عاما إثر سقوطه من جسر عبدون في العاصمة عمان، ما دفع البعض للتكهن بأن الحادثة “انتحار”.

حذف منشور عن الانتحار

بالمقابل، ذكر الفنان السوري عدنان أبو الشامات تفاصيل صادمة، حيث قال عبر حسابه الخاص في موقع “فيسبوك” في منشور يبدو أنه حذف لاحقاً، حيث لم تجده “العربية.نت” على صفحته، إن “المراهق الوسيم المتفوّق في دراسته، وحيد أهله، قفز من على جسر معلّق في عمان، ومات منتحراً بسبب التنمّر عليه”.

وأضاف: “المتنمّر هو مشروع مجرم، وأظن أنه إذا امتلك سلاحاً فلن يتورع عن استخدامه مع خصومه إن لم يستطع قتلهم معنوياً. ولا أظنّه سوف يشعر بالندم على أن ضحيته فقد حياته نتيجة لتصرفاته، فهو في الأصل مخلوق فاقد للأخلاق والإحساس والتعاطف، ويبحث عن الضعفاء الذين يعتقد أنهم لن يقدروا على الردّ عليه أو الدفاع عن أنفسهم…”.

يذكر أن أناهيد فياض هي فنانة فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية، وهي من مواليد العاصمة السورية دمشق، وبرزت في عدد من الأعمال الدرامية السورية والعربية، من بينها مسلسل (باب الحارة)، حيث كانت تؤدي دور “دلال”.

أما عدنان أبو الشامات فهو ممثل سوري شارك في عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، أبرزها في “باب الحارة” حيث جسّد شخصية “أبو ديبو”.

