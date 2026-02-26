شرطة ولاية نهر النيل تضبط (311) ألف حبة تسمين في عملية أمنية محكمة بحوش بانقا

تمكنت شرطة ولاية نهر النيل من ضبط كميات كبيرة من حبوب التسمين المحظورة طبيا وذلك داخل أحد المنازل بمنطقة القليعة التابعة لدائرة قسم شرطة حوش بانقا بمحليةشندي، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأدوية والمستحضرات المخالفة للقانون.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن العملية جرت بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى الشرطة، كشفت عن نشاط أحد التجار القادمين من أم درمان من خلال إستخدام منزل بالمنطقة كمخزن لتجميع حبوب التسمين تمهيدًا لترويجها وتوزيعها. وعلى إثر ذلك، تحركت قوة شرطية بقيادة رئيس قسم شرطة حوش بانقا، ونفذت عملية أمنية إحترافية عقب إستصدار أمر تفتيش قانوني، بمشاركة عدد من ضباط الصف والجنود.

وأسفرت المداهمة عن ضبط ثلاثة متهمين داخل الموقع، وبحوزتهم عدد (311,922) حبة تسمين

حيث تم توقيفهم بالقيود (81/82/83)، فيما قُيدت المعروضات بالرقم (38)، ودُوّن بلاغ جنائي بالرقم (11) تحت المادة (16) من قانون الأدوية والسموم، توطئةً لاستكمال الإجراءات القانونية وتقديمهم للعدالة

وأشاد مدير شرطة محلية شندي، العميد شرطة / عزالدين محمد إدريس، بالجهود الميدانية التي بذلها منسوبو قسم شرطة حوش بانقا، مؤكدًا أن الضبطية تمثل نموذجًا للعمل الأمني المنظم القائم على المعلومات الدقيقة وسرعة الإستجابة، ومجددًا التزام الشرطة بمواصلة الحملات الوقائية لحماية المجتمع من مخاطر تداول المستحضرات غير المطابقة.

من جهته، ثمّن اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد، مدير شرطة ولاية نهر النيل، العملية النوعية، مؤكدًا أنها تجسد مستوى المهنية والإنضباط الذي تتمتع به قوات الشرطة، وتعكس حرصها المستمر على تعزيز الأمن والإستقرار والتصدي لكافة الأنشطة الإجرامية بمختلف محليات الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة