صاحبة فيديو «اطلع يا جبان» تكشف تفاصيل خيانة زوجها بعد زواج دام 11 عامًا – فيديو

كشفت بسمة أحمد، صاحبة فيديو «اطلع يا جبان»، عن تفاصيل مؤلمة في حياتها الزوجية، مؤكدة أنها تعرضت للخيانة بعد زواج استمر 11 عامًا من شخص ارتبطت به عن حب وكان زميلها في الجامعة.

وقالت بسمة، خلال مداخلة مع الإعلامية نهال طايل، إنها عاشت مع زوجها سنوات من الاستقرار والثقة، ولم تشك يومًا في إخلاصه، واصفة إياه بأنه «أفضل زوج في الدنيا».

إلا أن الأمور تغيّرت بحسب روايتها خلال العام الماضي بعد عودتها من رحلة مصيف، حيث بدأ زوجها يتعامل معها ببرود وقسوة غير مبررة.

وأضافت أن زوجها أخبرها لاحقًا بأنه مشغول بالعمل ولن يتمكن من الحضور إلا يومي الخميس والجمعة، ثم طالبها بالطلاق، قائلاً إنه لم يعد يرغب في استكمال العلاقة.

وأوضحت بسمة أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من سيدة أخبرتها بأن زوجها تزوج عليها، وأرسلت لها موقع تواجده.

وتابعت أنها توجهت إلى العنوان المذكور لتجد سيارته متوقفة هناك، وعند سؤال حارس العقار أكد لها أنه يراه باستمرار يدخل إلى إحدى الشقق برفقة سيدة.

