شرطة ولاية كسلا تسترد سيارة مسروقة خلال (24) ساعة

تمكن شرطة ولاية كسلا عبر فريق ميداني مختص يتبع لمباحث الولاية من تسديد بلاغ وإستعادة سيارة مسروقة خلال فترة زمنية وجيزة لم تتجاوز ال (24) ساعة وبالعودة لتفاصيل البلاغ بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة تلقّت مباحث الولاية بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بسرقة سيارته من حي الميرغنية ، علي ضوء ذلك تم تحريك فريق ميداني بإشراف المقدم شرطة/ ياسر عبد الرازق مدير مباحث ولاية كسلا وقيادة ميدانية لضابط شرطة لضبط المتهم وإسترداد العربة موضوع البلاغ ومن خلال جهود البحث الميداني والتحري الدقيق تمكنت القوة من العثور علي السيارة وضبط المتهم بعد أن شرع في تشليعها وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته بجهة الإختصاص

الي ذلك أكد المقدم شرطة / ياسر عبد الرازق مدير مباحث ولاية كسلا جاهزية القوات لمقابلة تحديات المرحلة لتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطن

من جانبه أكد اللواء شرطة/الهادي شريف مدير شرطة ولاية كسلا في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن كافة الإدارات بالولاية تعمل علي إنفاذ الخطط الأمنية بإشراف لجنة أمن الولاية للحفاظ علي السلامة العامة ومكافحة الجرائم والظواهر السالبة مثمنا جهود المباحث ومهنيتها في تسديد كافة البلاغات الأمر الذي أسهم تحقيق الاستقرار بالولاية.

المكتب الصحفي للشرطة