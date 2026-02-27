مباحث شرطة ولاية الخرطوم تسدد بلاغ خاص بسرقة مواطنة حلي ذهبية من أحد المصارف التجارية بشرق النيل وتوقيف المتهمة

تمكن فريق ميداني مختص من فرعية المباحث الجنائية بحري يتبع لإدارة مباحث شرطة ولاية الخرطوم من تسديد بلاغ خاص بسرقة مواطنة عدد (4) غوائش ذهب وعدد(1) سلسل وعدد(1) خاتم ذهب من داخل إحدي المصارف التجارية بمحلية شرق النيل بموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص لمتابعة مثل هذه السرقات وضبط المتهمين الضالعين في السرقة وإنهاء نشاطهم الإجرامي تحت إشراف رئيس الفرعية ومن خلال عمليات الرصد الميداني والمتابعة الدقيقة ، تم تحديد هوية المشتبه بها وهي المدعوة (هـ. إ. ح) المقيمة بمنطقة الحاج يوسف التعويضات مربع (3) ومن خلال عملية نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهمة وبحوزتها عدد(2) غويشة ذهب وتم عرضها علي الشاكية التي تعرفت عليها وأكدت ملكيتها لها وعند إخضاعها للتحقيق أقرت بسرقة الذهب من الشاكية بمشاركة شقيقتها المتواجدة حاليًا بولاية نهر النيل (مدينة عطبرة) تم تبادل معلونات مع شرطة ولاية نهر النيل لتوقيفها لصالح البلاغ وتم تسليم المتهمة عقب التحري الي قسم الشرطة جهة إختصاص البلاغ توطئة لتقديمها للعدالة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذا الإنجاز وجد إشادة كبيرة من المواطنين، لما أظهره من إحترافية وكفاءة عالية في عمل أفراد مباحث بحري، مما يعزز ثقة المجتمع في جهود الشرطة لحماية ممتلكات المواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة