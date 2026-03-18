احتجاز الدولي المغربي نايل العيناوي مع أسرته خلال سطو مسلح على منزله في روما

تعرض لاعب نادي روما الدولي المغربي نايل العيناوي وأسرته لحادثة سرقة مروعة في منزله بالعاصمة الإيطالية روما، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

ووفقا لتقارير صادرة عن صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية ووسائل إعلام أخرى، اقتحمت عصابة مكونة من ستة أفراد مسلحين منزل العيناوي الواقع في جنوب غرب مدينة روما، وهي منطقة سكنية هادئة يقيم فيها عدد من لاعبي نادي روما، نظرا لقربها من مركز تدريبات الفريق.

وبحسب التفاصيل الأولية، فإن المهاجمين كانوا يرتدون ملابس سوداء بالكامل، وكانوا مسلحين، وتمكنوا من دخول المنزل بعد كسر نافذة غرفة المعيشة.

واستيقظ العيناوي أولا على أصوات الاقتحام، قبل أن يباغته المهاجمون ويقوموا باحتجازه مع بقية أفراد العائلة داخل إحدى الغرف.

وخلال عملية السطو، احتجز اللصوص اللاعب مع شريكته، ووالدته وشقيقه إضافة إلى شريكة شقيقه، حيث أجبرتهم المجموعة المسلحة على البقاء داخل الغرفة، بينما قاموا بتفتيش المنزل وسرقة عدد من المقتنيات الثمينة.

وأشارت التقارير إلى أن المسروقات شملت مجوهرات تقدر قيمتها بنحو عشرة آلاف يورو، إضافة إلى ساعة فاخرة من علامة “روليكس”،

ومجموعة من الحقائب اليدوية لعلامات تجارية عالمية.

ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات جسدية للاعب المغربي وأفراد أسرته وفقا لموقع “football-italia”.

وعلى الفور، أبلغ العيناوي إدارة نادي روما بالتفاصيل، حيث قررت الإدارة منحه راحة استثنائية من تدريبات الثلاثاء، حيث يستعد الفريق لمباراة دور الـ16 الحاسمة في الدوري الأوروبي أمام بولونيا المقررة الخميس.

