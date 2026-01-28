شرطة مكافحة المخدرات بتندلتي تضبط شخصاً بحوزته 250 قندول حشيش

وقفت لجنة أمن محلية تندلتي برئاسة المدير التنفيذي الأستاذ عبد الباسط جعفر بمباني رئاسة شرطة المحلية اليوم على ضبط كمية من المخدرات بلغت 250 قندول حشيش بحوزة شخص بالبوابة الغربية لمدينة تندلتي.

وأشاد المدير التنفيذي بجهود الشرطة ودورها في حفظ أمن وسلامة المواطنين، وثمن أداء شرطة المحلية بقيادة العقيد شرطة حسن بدوي، مؤكداً أن الضبطية تعكس حرص الشرطة على مكافحة الظواهر السالبة.

من جانبه أوضح العقيد حسن بدوي مدير شرطة محلية تندلتي أنه تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم، وأعلن عن استمرار الشرطة في محاربة المخدرات وحماية أمن المجتمع.

وفي ذات السياق كشف الرائد شرطة رمزي عبد الله رئيس شعبة مكافحة المخدرات بمحلية تندلتي تلقيهم معلومات بأن أحد مروجي المخدرات بالمحلية يقوم بجلب المخدرات من المحليات المجاورة، وبعد متابعة لصيقة ونصب كمين محكم تم ضبط المتهم عند البوابة الغربية للمحلية وبحوزته 250 رأس حشيش داخل جوال، تم فتح بلاغ بالقسم الأوسط تحت المادة 15 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في مواجهة المتهم توطئة لتقديمه للعدالة.

سونا