شرطة نهر النيل تضبط شحنة نحاس مخفية تحت شحنة طوب بمعبر تنقا في بربر

في إطار الحملات المنعية المستمرة لمكافحة الظواهر السالبة وحماية الموارد الوطنية، وبناءً على معلومات أمنية دقيقة، تمكنت القوة العاملة بمعبر تنقا، مدخل مدينة بربر، من ضبط شحنة نحاس مخفية تحت شحنة طوب وتمت العملية الامنية بإشراف مدير شرطة محلية بربر.

وتمثلت الضبطية في عربة دفار (جامبو) محملة بعدد 36 جوالاً من النحاس، تم إخفاؤها أسفل حمولة مكونة من نحو 3 آلاف طوبة حمراء كبيرة، في محاولة لتمويه الشحنة والتهرب من الإجراءات الرقابية.

على ضوء ذلك، تم التحفظ على العربة واقتيادها إلى قسم شرطة مدينة بربر، و إنزال كامل حمولة الطوب وكشف الشحنة المضبوطة، وتم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهمين بالرقم 119 تحت المادة 100/68، مع وضع النحاس والعربة ضمن المعروضات توطئة لإستكمال الإجراءات القانونية.

من جانبه أشاد اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد، مدير شرطة ولاية نهر النيل في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة بالإنجاز الذي حققته القوة المنفذة، مؤكداً أن هذه الضبطية تعكس يقظة وجاهزية شرطة الولاية مجددا التأكيد على إستمرار الحملات الأمنية والأطواف بجميع محليات الولاية، لمكافحة الجريمة وبسط الأمن والإستقرار.

المكتب الصحفي للشرطة