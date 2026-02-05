حكم بالسجن 10 سنوات على مشارك مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

قدمت النيابة العامة كوستي اليوم المتهم (ع. ع. أ) للمحاكمة في الدعوى الجنائية رقم (59 / 2025) تحت المواد (26 / 51 أ) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 معاونة مليشيا الدعم السريع المتمردة على إثارة الحرب ضد الدولة .

وقدمت النيابة قضية الإتهام واستمعت المحكمة لقضيتي الإتهام والدفاع وبعد ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة من خلال البينات المقدمة أصدرت المحكمة الجنائية العامة كوستي برئاسة القاضي مالك النور حكما قضى بإدانة المتهم ووقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغ ورد إلى نيابة كوستي بأن المتهم قد تعاون وشارك مع المليشيا في حربها ضد الدولة.