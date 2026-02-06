رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة المصرية واقعة صادمة، حيث أقدمت سيدة على قتل زوجها بآلة حادة لرفضه شراء سجائر لها.

فبعد زواج دام عامين فقط، وأثناء الاستعداد لتعليق زينة شهر رمضان المبارك، طلبت الزوجة من زوجها، والذي هو نجل عمتها أيضاً شراء سجائر لها، وعندما رفض زوجها العامل، تشاجرت معه ثم قامت بطعنه بآلة حادة “مقص” استقر في صدره بين الضلوع.

وتلقت السلطات بلاغاً بوصول شاب إلى مستشفى رشيد المركزي مصاباً بإصابات خطيرة ووفاته فور وصوله إلى المستشفى، حيث تبين من الفحص المبدئي لمفتش الصحة وجود طعنات نافذة بآلة حادة، تسببت في الوفاة.

وتبين أن المجني عليه يدعى “محمد. م. ع” 32 عاماً، مقيم برشيد، وأنه دائم التشاجر مع زوجته “م” 27 سنة، وأن الجريمة وقعت برشيد بمنطقة الموقف القديم.

مشادة انتهت بجريمة

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه، حيث تبين نشوب مشادة كلامية حادة، بينهما بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى تشابك، قامت على إثره المتهمة باستخدام “مقص” وطعن زوجها، مما أسفر عن وفاته متأثراً بإصابته.

وقررت جهات التحقيق بمركز رشيد في محافظة البحيرة، حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها باستخدام “مقص”، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من جانبها قالت والدة الضحية في تصريحات صحافية: “لم تراعِ صلة الدم وكانت دائمة التعدي عليه بالضرب”، مؤكدة أن نجلها كان يرفض تدخين زوجته خشية أن تكون حاملاً بطفل.

وأضافت الأم أن نجلها وخلال عامي الزواج تعرض للضرب على يد زوجته عدة مرات وبأشكال مختلفة وبطرق غريبة، مؤكدة أن زوجته تعدت عليه وجرحته باستخدام “إبر” و”سكاكين” و”مقصات” في أوقات سابقة، وأنه كان يتحملها ويصبر لأنه يحبها.

العنف الأسري

كما أكدت والدة المجني عليه أن نجلها وزوجته كانا دائمي الخلاف، وكانت تغضب وتذهب إلى منزل أهلها من حين لآخر، فيما طالبت بالقصاص لنجلها بشكل عاجل.

إلى ذلك، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة، وعبر كثيرون عن صدمتهم من تعرض “الزوج” للعنف بهذا الشكل على يد زوجته، على عكس الصورة السائدة من تعرض الزوجات للعنف الأسري، فيما اعتبر آخرون أن الواقعة تلفت الأنظار إلى ظاهرة العنف الأسري، مطالبين بتشديد القوانين ضد العنف الأسري سواء كان صادراً من الزوج أو الزوجة.

